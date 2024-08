A Favale da giovedì 15 a domenica 18, tradizionale Sagra del vino bianco in cui in realtà dalle 19.30 si possono gustare specialità gastronomiche locali, come un fantastico asado, e danzare. Quest’anno è previsto anche uno spazio giovanissimi. I proventi della sagra saranno devoluti come sempre alla, scuola materna e alle feste come quella patronale della Madnna del Rosario che i celebra ad ottobre. La sagra è organizzata da Pro Loco e Comitato sparata.

