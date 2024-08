Filetto Rinascimentale: non solo rievocazione, anche tanta cultura e un legame stretto con il territorio

Manca veramente poco alla terza edizione di Filetto Rinascimentale, arricchita quest’anno da un crescente numero di rievocatori ed espositori provenienti da tutta Italia ma soprattutto caratterizzata da un interessante programma di conferenze e presentazioni nel Chiostro, da laboratori d’arte e percorsi esperienziali gratuiti, da un ricco spazio di arti e mestieri e da visite guidate ai luoghi dell’evento allo scoperta dei personaggi che lo animano. A tutti i bambini e ragazzi che parteciperanno ai laboratori verrà rilasciato l’attestato della Magna Charta Testimonium. Le visite guidate dal titolo «Ovunque trovar tesori» sono curate dal gruppo Mutalibun Resolvo e si svolgeranno alle ore 18.30 – 19.30 e 21.30. Le conferenze – presentazioni avranno luogo tutti i pomeriggi alle 18.30 nel Chiostro, per l’occasione allestito come accampamento militare: domenica 11 agosto alle ore 18.30 con la presentazione dell’antologia Streghe d’Italia Nps Edizioni, 12 agosto conferenza della prof.ssa Monica Baldassarri su «cacao e gli altri… importazione e innovazione alimentare nel Rinascimento», 13 agosto presentazione del libro di Riccardo Boggi Ciel sereno terra scura. Racconti di segnature, paure e un saggio ritrovato, 14 agosto C’era una volta la madia e Chiacchiere di cucina a cura di Rolando Paganini ed Emilia Petacco, 15 agosto presentazione Lunigiana Il libro di Federico Palermitano e Veroni Maurizio (Lunigiana World). Tutti i visitatori sono invitati ad utilizzare l’hashtag #filettorinascimentale2024, condividendo foto e taggando l’associazione Senza Tempo organizzatrice dell’evento.

La manifestazione gode del patrocinio del Ministero della cultura, del comune di Villafranca Lunigiana, del Cers (Centro europeo rievocazioni storiche) del Conad e di Confcommercio. Particolarmente attesa per lunedi 12 agosto alle ore 23.00 la performance musicale del gruppo In Vino Veritas: formazione di Medieval Pagan Folk che mescola musica medievale, celtica, folk, pagan e alternative. Dopo una fase iniziale caratterizzata da un’attenta ricerca sulle musiche antiche sono andati contaminando via via il proprio suono, attingendo dallo specifico e variegato vissuto musicale dei singoli membri, facendo emergere ritmi trance, melodie ariose, sonorità nordiche e calorose armonie folk-rock e ispirandosi alle tradizioni pagane e ai culti stregoneschi medievali, dalla magia celtica, all’estetica del gotico e dei gargoyle. Giovedi 15 agosto alle 22.30 spettacolo di illusionismo dal titolo Torquemada nella mente dell’Inquisitore: uno spettacolo di mentalismo scritto, diretto ed interpretato da Matteo Borrini che miscela storia, leggende e magia per condurre gli spettatori in un inquietante viaggio nelle segrete dell’inquisizione, nei meandri più oscuri dei secoli medievali rischiarati solo dalla luce dei roghi di streghe ed eretici. Lo spettatore diviene così parte stessa del racconto, assume il ruolo ora del Templare sottoposto a processo, ora dell’accusatore dello stregone responsabile dell’epidemia che falcidia il villaggio. Ed il narratore sorride sornione… è forse lui l’inquietante Torquemada, l’incorruttibile inquisitore? Tutti i giorni infine dimostrazioni di combattimenti a cura della Milizia San Giorgio e dei Debreceni in arrivo dall’Ungheria, danze, sbandieratori, musici, spettacolo di falconeria,

saltinbanco e lanciatori di coltelli. Ingresso euro 5, under 11 gratuito. Il programma completo è scaricabile alla pagina facebook https://www.facebook.com/sarzana.senzatempo.

