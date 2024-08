Folclore: crocifissi, casse processionali e bande, gli stranieri impazziscono

Chissà se gli organizzatori di manifestazioni e i politici in genere hanno mai assistito al passaggio delle nostre processioni lungo le strade, con gli stranieri, in particolare, che fanno video e scattano foto alle Confraternite e ai “cristezzanti” con i loro artistici e monumentali crocifissi; alle casse processionali con l’effige di Madonne o Santi patroni portate a spalla, ai musicisti delle Bande che accompagnano musicalmente i cortei. Un mix di fede, autentiche tradizioni e folclore che piace ai turisti che ne vengono attratti e che documentano il loro viaggio in Liguria.

Eppure tra i tanti contributi elargiti per iniziative, che a volte interessano un numero esiguo di persone, non figurano bandi, a partire da quelli regionali, per potenziare scuole di “cristezzanti” e incrementare le Bande musicali.

