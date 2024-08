I balneari confermano lo sciopero degli ombrelloni, i Verdi: “I cittadini invadano le spiagge”

Genova. “Non vi è ancora alcun provvedimento legislativo che dia certezza agli operatori pubblici e privati sulla questione balneare. Siamo quindi costretti a confermare la mobilitazione della categoria con la chiusura degli ombrelloni di due ore prevista per venerdì 9 agosto“. Così in una nota congiunta Antonio Capacchione, presidente di Sib Confcommercio, e Maurizio Rustignoli, presidente di Fiba Confesercenti.

A valle delle interlocuzioni con la Commissione europea, secondo quanto si apprende da fonti di governo, in una delle prossime riunioni del Consiglio dei ministri verrà esaminato e approvato il provvedimento di riordino delle concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo, al fine di stabilire un quadro giuridico certo per gli operatori e per le amministrazioni locali.

