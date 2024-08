Italia nostra prende le distanze dal volantino “Il Golfo violato” distribuito nella giornata del Palio

“Tra le sigle che hanno sottoscritto il volantino della Rete ambiente altro turismo distribuito domenica 4 agosto al Palio del golfo e diffuso online, compare, erroneamente, anche Italia Nostra, la quale peraltro partecipa alla rete. Però in questo caso le posizioni espresse nel volantino risultano lontane dallo spirito che anima la nostra associazione, che si è sempre sforzata di tenere una posizione super partes. Quindi se da un lato Italia Nostra si preoccupa dei rischi legati al rigassificatore di Panigaglia, ad uno sviluppo eccessivo delle attività del porto mercantile e crocieristico e ha cura dei destini della Palmaria e del patrimonio paesaggistico e monumentale della nostra città e dei suoi dintorni, dall’altro ritiene di non poter sottoscrivere documenti in cui compaiono considerazioni squisitamente politiche, tanto più in questo periodo pre-elettorale”. Lo afferma in una nota il presidente regionale di Italia nostra, Giorgio Di Sacco Rolla. “Ciò, infatti, va contro il suo statuto e ne minerebbe la credibilità. Ritengo altresì che un intervento del genere, messo in atto proprio durante una delle feste più sentite dagli abitanti del golfo, non possa che nuocere alla causa di chi ha a cuore la difesa dell’ambiente, ingenerando l’effetto di allontanare anziché avvicinare l’opinione pubblica dalle tematiche ambientali”, conclude Di Sacco Rolla.

