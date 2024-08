Da Comunicazione Accademia del Turismo

L’Accademia del Turismo, l’ente di formazione professionale lavagnese specializzato nel turismo e nell’accoglienza, si unisce a “SeiFuori”, local tour operator genovese, già partner di Red Bull, incentrato sul turismo esperienziale in bicicletta, per creare il nuovo corso “Istruttore cicloturistico e di ciclismo fuoristrada in mountain bike” in partenza dalla seconda metà di ottobre.

