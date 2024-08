Libi ’n Selàa, Guido Conti presenta il romanzo “Siccità

Domenica 11 agosto alle 21.30 lo scrittore e insegnante Guido Conti presenterà il romanzo “Siccità” (Bompiani 2023), racconto del legame tra uomo e natura che si svolge sullo sfondo di uno scenario apocalittico. Ambientato in un piccolo borgo dell’Oltrepò pavese, il romanzo per il suo afflato lirico può essere letto come una litania, un costante lamento della terra nei confronti degli esseri umani a causa dei danni da essi inflitti alla natura e all’ambiente. Libi ’n Selàa è un’iniziativa a cura della Mutuo Soccorso di Tellaro A.P.S. con il contributo del Comune di Lerici. L’ingresso è libero per tutti gli incontri. Servizio bus di linea attivo fino a notte tarda.

