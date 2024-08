Locker Esselunga nel Fezzano Park, Farnocchia e Conti chiedono l’accesso agli atti ma i tempi sono biblici e finiscono per rivolgersi al prefetto

I consiglieri comunali di opposizione Roberto Farnocchia e Jacopo Conti hanno scritto al prefetto della Spezia e alla commissione ministeriale per l’accesso ai documenti amministrativi lamentando le difficoltà riscontrate nelle scorse settimane per veder riconosciuto il diritto di accedere ad alcuni atti amministrativi del Comune di Porto Venere relativi all’installazione di due locker Esselunga all’interno del Fezzano Park.

In particolare i due consiglieri del gruppo “Insieme alla gente” avevano chiesto copia degli atti con cui la determinazione è stata assunta nel 2020 e come siano state conteggiate e suddivise le spese per il consumo di energia elettrica tra l partecipata comunale Porto Venere Sviluppo, che gestisce la struttura, e il marchio di supermercati.

La richiesta di accesso agli atti era stata depositata il 24 luglio e reiterata il 6 agosto, quando l’unica risposta ottenuta è stata che la risposta all’istanza per visionare la documentazione sarebbe arrivata dopo sessanta o settanta giorni.

“Evitiamo ogni commento al riguardo – affermano Farnocchia e Conti – essendo certi che, le autorità alle quali ci siamo rivolti trarranno le debite conclusioni. Considerato che a oggi, 8 agosto, sono trascorsi ben 13 giorni lavorativi, senza neppure una telefonata di scuse per l’inadempienza o di ritardo per giustificato motivo abbiamo deciso di presentare un esposto/denuncia al fine di veder tutelato il nostro diritto muneris causa, già falcidiato e depredato di ogni valenza dal comune di Porto Venere. Lo statuto comunale stabilisce che il consigliere comunale “ha diritto di ottenere dagli uffici del comune, delle aziende, delle istituzioni e delle società da esso dipendenti tutte le notizie e informazioni utili all’espletamento del mandato tramite un ufficio incaricato dei rapporti con i consiglieri comunali”. Considerato che a tutt’oggi detto ufficio non è stato istituito, abbiamo ritenuto rivolgerci alla segreteria comunale visto che i rapporti istituzionali con i consiglieri sono organizzati e tenuti da questa struttura”.

Farnocchia e Conti fanno anche riferimento a quanto dichiarato dalla sezione abruzzese della Corte dei conti, ovvero che “l’omessa vigilanza del corretto funzionamento dei competenti uffici comunali costituisce un comportamento illecito da parte del sindaco, particolarmente grave, quando si versa nelle ipotesi di un Comune di ridotte dimensioni”. “E Porto Venere – proseguono i due consiglieri di opposizione – è tale perché sotto i cinquemila abitanti. Visto inoltre che la commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, presieduta dal sottosegretario Gianni Letta, ha chiarito nel 2010 che “è necessario che l’ente garantisca l’accesso al consigliere comunale nell’immediatezza, e comunque nei tempi più celeri e ragionevoli possibili”, invitiamo il prefetto ad intervenire nella questione al fine di far avere nei tempi più celeri e ragionevoli possibili non solo questa documentazione ma anche tutti i documenti e gli atti oggetto di future istanze”.

