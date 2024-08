Manifesto sanità locale: “I sindaci votino contro al bilancio di esercizio di Asl 5, chiediamo anche le dimissioni del direttore generale”

L’approvazione di bilancio di Asl 5 in Conferenza dei sindaci non s’ha da fare per il “Manifesto per la sanità locale, insieme per una sanità migliore”. Il movimento civico che aderisce a Fronte comune Ligure interviene sul bilancio di Asl e chiede le dimissioni del direttore generale. Ogni punto viene affrontato in una nota stampa: “Con la delibera 626 del 27.06.2024, Asl 5 ha approvato la proposta di bilancio di esercizio 2023 da trasmettere per approvazione alla Conferenza dei sindaci. L’analisi del bilancio di esercizio 2023 di Asl 5 consente di poter trarre ulteriore convincimento a quanto da tempo andiamo affermando: la nostra Asl è la più depauperata della Regione Liguria, i cittadini e i sanitari “fuggono” verso altre Asl, è messo in discussione il diritto all’accesso, all’assistenza e alle cure per tutti i cittadini della provincia, la struttura del Sant’Andrea non è idonea e il nuovo Felettino ancora non parte. Il macigno del canone al privato per la progettazione, costruzione e gestione del nuovo Felettino graverà sui cittadini spezzini”.

Il Manifesto prosegue: “Per tutti i ridetti motivi, andiamo ora ad affermare che è necessario: chiedere le dimissioni del direttore generale e votare contro l’approvazione del bilancio di esercizio 2023 in sede di Conferenza dei sindaci. La richiesta di dimissioni del Dg è legata, non certamente alla persona, ma alle funzioni istituzionali che esercita su mandato della Regione. In particolare la direzione generale dell’Asl: ha consentito, su richiesta della Regione e senza neppure consultare i sindaci, che gli avanzi di gestione (5.525.819 = avanzi 2022 + 2023) fossero destinati a ripianare parte delle perdite subìte dalle altre Asl e in particolare del San Martino”.

“Gli effetti di tale decisione – aggiunge – per il nostro territorio saranno: perdita di risorse da reinvestire su un territorio già depauperato (solo con i 3,5 mln destinati al San Martino avremmo avuto 55 medici o 105 infermieri o 3 postazioni 118 nella Riviera)”.

Il movimento prospetta anche: “Una perdita della quota parte di finanziamento regionale che sarà destinato a coprire i disavanzi; indiscriminato aumento delle tasse regionali – per ripianare le perdite delle altre Asl – anche nei confronti dei cittadini della nostra Provincia che hanno “risparmiato” sulla loro pelle”. Per il Manifesto: “non ha ridotto lo squilibrio di personale e posti letto della nostra Asl rispetto agli altri territori (mancano ancora 1.258 unità di personale e 223 posti letto per acuti rispetto alle medie regionali)”.

Sempre nella nota il Manifesto precisa che le “fughe dei pazienti verso altre Asl (la mobilità passiva passa dai 31 milioni del 2022 ai 55 milioni del 2023) non sono state ridotte con la mancanza di personale e di posti letto i ricoveri, rispetto al 2019 pre Covid, sono calati di 2.589 unità, incrementando quindi le “fughe”.” Altro punto la firma per la costruzione del Felettino: “Pur senza garanzie dalla Regione – precisa il Manifesto – per la copertura economica del canone al privato (14 mln di euro per 25 anni); canone che così graverà sui bilanci futuri della nostra Asl”.

