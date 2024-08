Nuova grana per Toti, accusato di corruzione per la cena elettorale di aprile

Dagli atti depositati dalla Procura di Genova in vista della prima udienza del processo fissata per il 5 novembre emergono nuove accuse a carico dell’ex presidente della Regione Giovanni Toti. In particolare si tratta di una imputazione per corruzione legata ai soldi versati dall’imprenditore portuale Aldo Spinelli nell’ambito della cena elettorale del 14 aprile scorso a Villa Lo Zerbino, alla quale presero parte circa 600 persone.

L’ipotesi di reato era stata iscritta nella documentazione dai pubblici ministeri Federico Manotti e Luca Monteverde solo dieci giorni dopo l’appuntamento che mirava a raccogliere fondi in vista delle elezioni regionali che si sarebbero dovute svolgere nel 2025 e al quale parteciparono 10 dipendenti delle società di Spinelli per un importo totale di 4.500 euro.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com