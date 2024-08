Pallanuoto, la Rari Nantes Savona ottiene la Wild Card e accede alla fase ai gironi della Champions League

La BPER Rari Nantes Savona ottiene la Wild Card e accederà direttamente alla Fase a Gironi di Champions League da cui mancava da 18 anni. La squadra biancorossa aveva partecipato ai gironi preliminari di Champions sia nella stagione 2011-2012 sia nella stagione 2021-2022, senza però mai riuscire ad accedere alla seconda fase. Quest’anno, a seguito della rinuncia della Pro Recco Waterpolo, la Rari Nantes Savona, in quanto vice campione d’Italia, è subentrata rilevando la Wild Card e giocherà la Fase a Gironi che prevede 6 partite di andata e ritorno e che prenderà il via l’8/9 Ottobre per concludersi il 03/04 Dicembre.

La città di Savona sarà, quindi, grazie alla Rari Nantes, il palcoscenico di alcune delle sfide più elettrizzanti della più importante coppa europea, tre mesi di competizioni ad altissimo livello con le formazioni più blasonate d’Europa.

