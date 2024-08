Pd Savona: “Dalla Regione ancora tagli sui servizi per porre rimedio al buco nel bilancio della sanità”

Savona. “Per provare a porre rimedio al buco nel bilancio della sanità, creato evidentemente dalla sua stessa gestione, e magari per presentarsi alle elezioni dicendo di averlo ridotto, oggi la giunta regionale dimissionaria approverà una delibera che prevede di tagliare ancora sui servizi, in particolare sugli esami di laboratorio e sui farmaci (dopo aver approvato – per questo i fondi si sono trovati – i premi ai manager delle Asl)”. Lo dichiarano dalla segreteria provinciale del PD di Savona.

“È superfluo, crediamo, spiegare quanto sia sbagliato e pericoloso per la salute delle persone risparmiare su queste due voci di spesa, così essenziali per tutti, anche per prevenire l’aggravamento di patologie esistenti e per cogliere tempestivamente l’eventuale insorgere di nuove. La triste verità è che la gestione della sanità da parte del centrodestra è riuscita, contemporaneamente, a smantellare la sanità pubblica e a creare un buco di bilancio a dir poco preoccupante. Ora la destra tenta disperatamente di correre ai ripari nell’unico modo che conosce quando si tratta di servizi pubblici essenziali per le persone, cioè tagliando”, proseguono.

