Peste suina, il nuovo commissario è Giovanni Filippini: obiettivo creare zona buffer intorno al contagio

Genova. E’ già al lavoro il nuovo commissario straordinario per la Peste suina africana Giovanni Filippini, nominato in questi giorni al vertice della struttura commissaria dopo la rinuncia all’incarico da parte di Angelo Caputo.

Filippini è il direttore del Benessere animale presso il Ministero della Sanità ed è già stato commissario per tre anni in Sardegna dove ha eradicato totalmente dall’isola la zoonosi. Oggi però si dovrà confrontare con un contesto molto più complicato, con una epidemia che non conosce argini e che in questi giorni sembra aver passato nuovi confini regionali, con il ritrovamento di carcasse infette in Toscana e in Emilia.

