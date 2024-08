Recco. Una serata speciale, dedicata alla raccolta fondi per il restauro del Santuario di Nostra Signora del Suffragio, è in programma in via Trieste sabato 31 agosto, inizio ore 19.30.

Si potrà gustare un delizioso menù della tradizione ligure, in un’atmosfera accogliente e conviviale. L’organizzazione è del Comitato dei Quartieri e della Confraternita Nostra Signora del Suffragio, con il patrocinio del Comune.

