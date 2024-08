Sampdoria, in arrivo Nicola Sekulov e Davide Veroli

Genova. Sarà un caso, ma preso nota del tesseramento da parte della Sampdoria del giovane portiere Paolo Vismara (in compenso è arrivata anche l’ufficializzazione della cessione a titolo definitivo, con diritto di ‘recompra’, di Ivan Saio al Pescara), ecco prendere corpo la notizia che – alla fine – Filip Stanković ha preso la decisione di sottostare alle desiderata dell’Inter ed accettare la corte del Venezia. Un po’ come era successo a Sebastiano Esposito con l‘Empoli. Due giocatori che si erano affezionati all’ambiente blucerchiato ed ai quali è giusto lasciar spiccare il volo in Serie A.

Altri ragazzi molto giovani, ma futuribili, sono arrivati (Ebenezer Akinsanmiro, Stipe Vulikić, Melle Meulensteen) ed altri stanno arrivando (Davide Veroli e Nikola Sekulov) e siamo pronti a scommettere che anche loro resteranno ammaliati dall’atmosfera di Marassi.

