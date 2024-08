Sassello, il consigliere ed ex sindaco Buschiazzo risponde alle accuse del vice Pronsati

Sassello. Dopo le dimissioni del sindaco Marco Dabove a Sassello si respira aria di inquietudine. Ad intervenire è il consigliere di maggioranza Daniele Buschiazzo, già primo cittadino del Comune della Val d’Erro, in replica alla lettera del vice sindaco Tomaso Pronsati. “In questa vicenda in cui è caduta l’Amministrazione Comunale mi ero promesso di non intervenire, ma dopo che ho letto la lettera del vicesindaco non riesco oggettivamente a trattenermi – scrive – Anche se le parole delle consigliere di minoranza Mirabelli e Pesce mi avevano stimolato quando si diceva che la scelta degli elettori per una continuità col passato non ha pagato: anche perché ritengo di non avere lasciato una cattiva eredità”.

“Certo avrei potuto fare meglio (come tutti). Ma un rendiconto 2023 che è il frutto di lavoro di anni in cui sono stati cancellati residui attivi che non avevano alcun fondamento per un importo di oltre 2 milioni di euro, che si chiude con un avanzo di 128.409,39 (e con 810.922,66 euro che nel tempo si libereranno migliorando i tempi di pagamento e diminuendo la mole di crediti che il Comune ha). A questi, sempre in dote, si aggiungono circa 80 mila euro distribuiti su quattro anni che lo Stato verserà al Comune di Sassello a seguiti della nostra rendicontazione di spese Covid. Gli anni dal 2018 al 2023 sono stati molto complicati (i 2 milioni di euro di residui attivi da cancellare sul bilancio – alcuni risalivano ai primi anni 2000 – per richiesta della Corte dei Conti, due alluvioni 2019 e 2021, due anni di Covid e infine la peste suina e la guerra in Ucraina che inizialmente ha sballato tutti i bilanci). Tuttavia, ho taciuto”, prosegue Buschiazzo.

» leggi tutto su www.ivg.it