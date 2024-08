Seconda Categoria, la Priamar ha voglia di rivalsa. Cella: “L’anno scorso uno scivolone, quest’anno vogliamo provare a giocarci il campionato”

Savona. La stagione del riscatto. È facilmente presentabile in questa maniera l’annata che verrà per la Priamar, società retrocessa in Seconda Categoria al termine dello scorso campionato e volenterosa di riprovare immediatamente ad alzare l’asticella.

A svelare l’ambizione della società del presidente Roberto Grasso è stato Mario Cella, allenatore il quale ha dichiarato: “Vogliamo ripartire dall’ultima parte della scorsa stagione. Abbiamo scelto di ripartire da un gruppo di ragazzi già presenti in rosa lavorando poi su alcuni inserimenti mirati. A mio parere è stata allestita una squadra che può fare bene. Non amo fare proclami, ma sia il sottoscritto che la società hanno la voglia di dimostrare che l’anno scorso è stato uno scivolone. Saremo determinati per disputare un campionato non certo anonimo, l’obiettivo sarà quello di provare a giocarci il campionato”.

