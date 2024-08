Serie D, prime parole dei gemelli Graziani all’Imperia: “Società importante. Buttu? E’ stato decisivo”

Uno dei trasferimenti “locals” più in voga di tutta l’estate è stato sicuramente il passaggio dei gemelli Thomas e Gabriel Graziani all’Imperia. I due giocatori classe 2004 si ricongiungono infatti con il mister che li ha resi “grandi”, Pietro Buttu, per giocarsi le proprie carte in maglia neroazzurra.

I due giocatori hanno giocato nell’ultima stagione alla Cairese, conquistando con gli ex compagni ingauni Sogno e Gargiulo l’accesso alla Serie D dopo la cavalcata nei playoff nazionali. Per loro non sarà la prima avventura in Serie D, siccome prima del trasferimento in Val Bormida hanno militato per la prima parte di stagione all’Asti.

» leggi tutto su www.ivg.it