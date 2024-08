Tassa di soggiorno, la Spezia incassa 200mila euro in più rispetto al 2023

Record di presenze turistiche alla Spezia nei primi sette mesi del 2024. I dati relativi all’imposta di soggiorno riscossa da gennaio a luglio 2024 registrano un aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: si passa infatti da 1.258.160,33 euro del 2023 a 1.465.121,75 euro del 2024.

“I dati – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – confermano che il trend di crescita del turismo nella nostra città è costantemente in aumento e che La Spezia è una meta sempre più apprezzata e scelta dai visitatori di tutto il mondo. Stiamo parlando di oltre 580.000 visitatori nei primi 7 mesi dell’anno, senza contare i minori sotto i 14 anni e chi soggiorna per più di cinque notti, in quanto esenti dal pagamento. Se il turismo cresce, La Spezia cresce e il nostro impegno quotidiano deve essere quello di continuare a migliorare servizi, accoglienza, offerte a beneficio dei visitatori e di chi qui vive e lavora”.

