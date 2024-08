Un pianoforte a lume di candela a due passi dal mare per il Ferragosto di Deiva Marina

Ferragosto si avvicina e il Comune di Deiva Marina, di concerto con la locale Pro Loco, fedele alla vocazione turistica della cittadina, ha messo in campo un ricco calendario di eventi per festeggiare insieme la settimana ferragostana. A dare l’avvio sarà la presentazione, venerdì 9 agosto alle 21.30 sul lungomare, dedicata al volume dell’autrice monegliese Rita Migliaro con il suo libro Papi, briganti e brava gente, che condurrà il pubblico a conoscere fatti e misfatti occorsi nei secoli sul percorso leggendario del Passo del Bracco.

Sabato 10 agosto, escursione guidata condotta da Marzia Dentone, direttrice del Museo di Sestri Levante, sui luoghi citati nel volume con partenza alle 9 dalla località Baracchino per visitare l’area archeologica del San Nicolao. In serata, Deiva Marina sarà “Borgo dei Desideri”, e dopo il percorso tematico a piedi alla scoperta del centro storico, tutti alla Torre Saracena, aperta dalle 20.30 alle 22.30, per visitare le mostre in corso sulla pirateria nel Mar Ligure e l’esposizione artistica Il mio mare di Chicca D’Errico, autentico tributo al mare, con l’occasione si potrà lasciare nell’apposito raccoglitore il biglietto con il proprio desiderio in tema ambientale, che parteciperà alla selezione valida per il concorso nazionale del “Borgo dei Desideri”. Alle 21.30, la spiaggia si animerà di suoni e giochi di luci per accogliere tutti con un fantastico Schiuma Party” collettivo per grandi e piccini e il coinvolgente dj set di New Generation Sound.

