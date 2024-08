Università, 450 posti da aspirante infermiere per il nuovo anno accademico. Sessanta per il polo spezzino

La laurea è anche titolo abilitante all’esercizio professionale, e si accede al mondo del lavoro dopo aver perfezionato la iscrizione (come chiede la legge) all’albo gestito dall’OPI, l’Ordine professionale di categoria. E’ una importante opportunità, tenendo conto della grande ”fame” che abbiamo in Italia di questi professionisti, che possono decidere di lavorare più o meno dove vorranno, una volta completati gli studi: nella Sanità privata, nelle Aziende pubbliche, o come libero professionisti (un settore in forte crescita); e naturalmente anche all’estero, dove esiste una forte richiesta di questa professione: il titolo italiano è ovviamente fra quelli più accettati e riconosciuti dalle principali nazioni.

In Italia, va ricordato, la situazione non è perfetta, considerando che in molte realtà le organizzazioni del lavoro non sono sempre puntuali: ad esempio, non tutti gli infermieri sono affiancati, nel loro tempo di lavoro, dall’operatore socio sanitario che permette, avendo cura della gestione delle attività di base (come, ad esempio, igiene ed aiuto all’alimentazione) di lasciare all’infermiere un margine maggiore per occuparsi delle funzioni più complesse, per le quali viene oggi formato nel mondo universitario. Allo stesso tempo, questo aspetto è noto e, anche alla luce di numerose sentenze, molte aziende pubbliche stanno progressivamente inserendo oss nelle turnazioni H24 dei reparti di degenza.