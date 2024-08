Andora, è realtà il collegamento della centrale di pompaggio del Chiappone alle nuove condotte dell’acquedotto Roja

Andora. Sono stati completati i lavori di posa e collegamento della nuova condotta dell’acquedotto che va dalla centrale di pompaggio del Chiappone alle nuove tubazioni dell’acquedotto del Roja che corrono sotto il vecchio tracciato ferroviario dove, da pochi giorni, è iniziata la posa della pista ciclabile.

“Grazie a questa opera pubblica realizzata da Rivieracqua, Andora avrà una nuova fonte di approvvigionamento idrico quando il sistema del Roja sarà a regime, ma ancor prima, in caso di necessità, potrà essere collegata all’acquedotto imperiese – ha dichiarato Demichelis – Ora risulta più chiaro come la posa della pista ciclabile e i lavori di rinnovo della rete idrica siano stati strettamente collegati. Abbiamo dovuto attendere che il gestore completasse la posa delle condotte di acquedotto e fognatura sotto il tracciato ferroviario, ma ora stiamo per traguardare due importanti risultati a vantaggio di Andora: l’avvio di un’ opera importante dal punto di vista turistico come la ciclopedonale e contestualmente la realizzazione sotto di essa di una infrastruttura che sarà in grado garantire più acqua per Andora”.

