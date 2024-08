Sabato 10 Agosto alle ore 14:00 su Rai Uno all’interno del programma Linea blu, si parlerà del tratto di costa tra Bocca di Magra e Tellaro con tappe a Punta Bianca e a Punta Corvo. “Si tratta di un’importante occasione per la promozione del nostro territorio – si legge in una nota dell’assessore Nicolas Cervia del Comune di Ameglia – durante la quale è stato possibile spiegare la situazione in cui versa Punta Corvo e descrivere il progetto di messa in sicurezza della spiaggia e del sentiero redatto dal Comune. Era importante dare il giusto richiamo mediatico e la giusta risonanza a un progetto di messa in sicurezza molto complesso ed oneroso che necessiterà di cospicui contributi. L’appuntamento è per sabato 10 alle 14 su Rai Uno”.

L’articolo Bocca di Magra, Tellaro e Punta Bianca a Linea blu proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com