Calcio/ Sinistro di Messias e il Genoa passa il turno in Coppa: 1-0 alla Reggiana

Serviva una giocata di qualità al Genoa per passare il turno contro la Reggiana: al Ferraris finisce 1-0 con il gol realizzato da Messias al 65’. Una partita in cui i rossoblu, nonostante l’emergenza, hanno meritato di portare a casa anche se le azioni sprecate sono state tante. Gilardino dopo aver perso nella giornata di ieri Retegui passato all’Atalanta, non può contare neppure su Gudmundsson fermato da un infortunio e allora in attacco Messias con Vitinha. In porta spazio a Leali con il terzetto composto da De Winter, Bani e Vogliacco. Nel centrocampo a cinque Sabelli e Martins sulle fasce con Frendrup, Badelj e Thorsby in mezzo.

Il Genoa domina il primo tempo non riuscendo a superare Motta, portiere della Reggiana, bravissimo a dire no in più di una occasione: la prima parata arriva al 9’ su Messias e poi al 15’ su una gran conclusione di Martin. Al 16’ l’estremo difensore emiliano blinda la sua porta su un tiro di Vitinha. Quando non ci sono le man del portiere c’è l’imprecisione dei giocatori del Genoa che sprecano di tutto e di più con Bani che di testa manda fuori da pochi passi e con Thorsby.

