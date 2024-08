Un motorino ha preso fuoco oggi alle 14.30 circa in piazza Franca a Chiavari. Probabili cause, un guasto elettrico. I vigili del fuoco, intervenuti rapidamente, hanno spento il rogo che non ha causato danni a terzi. Sul posto era presente il proprietario del mezzo. Nessuno ha subito ustioni né intossicazioni per il fumo.

