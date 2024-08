Con il volume di Michele Baraldi si chiude “Libi ‘n Selàa”

Lunedì 12 (sempre alle 21.30) agosto a Tellaro si concluderà la rassegna con Michele Baraldi che presenta “Il libro della memoria e dell’erranza. Resurrezione” (Vol.2, Se editore, 2023).

Il volume può essere definito come un’appassionata meditazione sulla metropoli europea, di cui Parigi è simbolo e rappresentazione. Un viaggio onirico e visionario che avviene attraverso i passages, le gallerie coperte parigine, autentici varchi di accesso all’anima più segreta della città, al contempo antica e moderna.

Michele Baraldi vive a Parigi dove ha fondato nel 1991 con l’indologa Silvia D’Intino L’opera in Versi, ente culturale che si propone di approfondire e diffondere la conoscenza del patrimonio poetico italiano nel mondo.

Studioso delle culture orientali e della Grecia antica, ha pubblicato in italiano e in francese poesie, saggi e racconti.

