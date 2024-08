Da Albisola a Boston, un’importante borsa di studio per il giovane e talentuoso Andrea Amato

Albissola Marina. “Sono rimasto molto contento di questo premio perché mi da la possibilità di studiare musica in una delle più importanti scuole mondiali in questo campo”, con queste parole Andrea Amato ha espresso a IVG tutta la sua emozione e contentezza per quello che sarà il suo futuro a stelle e strisce.

Ebbene si, perché l’albisolese, classe 2002, ha partecipato da poco alla “Berklee at Umbria Jazz Clinics”, una masterclass di perfezionamento Jazz condotta dalla Berklee University di Boston, che si svolge in concomitanza del Festival internazionale Umbria Jazz. Al termine delle due settimane di corso di perfezionamento, come ogni anno la Berklee University ha voluto premiare con borse di studio gli studenti più promettenti provenienti da 25 diverse nazioni.

» leggi tutto su www.ivg.it