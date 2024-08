Distacco di calcinacci dal cavalcavia di Viale San Bartolomeo, chiuso il parcheggio sottostante in Via del Molo

Il Comune della Spezia ha chiuso l’area di parcheggio che si trova in Via del Molo sotto il cavalcavia di Viale San Bartolomeo a causa del distacco di materiale dal sovrappasso.

Il divieto è scattato nella giornata di oggi e rimarrà in vigore sino a quando non sarà completata la messa in sicurezza della zona. Oltre a essere impedita la sosta negli stalli che si trovano sotto il cavalcavia l’ufficio Mobilità comunale ha chiuso il transito, sia veicolare che pedonale, lungo la bretella di collegamento tra Viale San Bartolomeo e Via del Molo.

