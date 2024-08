Federalberghi dice no all’aumento dell’imposta di soggiorno: “Governo non aumenti pressione fiscale”

Le imprese del turismo non condividono la proposta di aumentare ulteriormente l’imposta di soggiorno. Il settore, che è tra i primi a contribuire alla crescita del Pil e dell’occupazione, ha da poco rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sobbarcandosi un onere rilevante. L’obiettivo comune deve essere quello di sostenerne la crescita, non di frenarla. Con queste considerazioni, Federalberghi commenta la proposta che sta circolando in ambienti governativi, che autorizzerebbe ad applicare l’imposta di soggiorno in tutti i 7.904 comuni italiani (oggi la possono applicare solo i capoluoghi di provincia, le unioni di comuni e i comuni turistici) e ad aumentarne l’importo. “Ad esempio, per una camera in un hotel a tre stelle dal prezzo di 100 euro, si pagheranno sino a dieci euro per notte, come se da un giorno all’altro il peso dell’IVA (che è pari al 10%) venisse raddoppiato – spiega Valerio Beghè, presidente di Federalberghi La Spezia -. A chi ha la responsabilità di definire la politica nazionale, chiediamo di imporre una corretta disciplina di bilancio agli enti locali, anziché fornirgli strumenti per peggiorare la situazione”.

