Ferragosto a Palazzo Ducale: biglietto unico per la mostra “Nostalgia” e la Torre Grimaldina

Genova. Biglietto speciale a 10 euro (5 per i bambini) nel giorno di Ferragosto per visitare il Palazzo – con i Saloni del Maggiore e del Minore Consiglio e la Torre Grimaldina – e “NOSTALGIA. Modernità di un sentimento dal Rinascimento al Contemporaneo”, la mostra in corso nell’Appartamento del Doge fino al 1° settembre.

Un tagliando cumulativo e un’occasione unica che consentirà di immergersi nella magnificenza di ambienti straordinari, teatro della storia di Genova, e in un racconto – quello dedicato alla Nostalgia – che ha ottenuto recentemente il riconoscimento di “rilevante interesse culturale” da parte del Ministero della Cultura. Nel provvedimento della Direzione generale Musei del Ministero si legge infatti che l’iniziativa “si caratterizza per essere una riflessione sul sentimento, così proprio della moderna società civile” e viene valutato positivamente il percorso espositivo che si articola in sezioni tematiche “che oltrepassano il concetto di linearità temporale”.

» leggi tutto su www.genova24.it