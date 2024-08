Fine vita, Pastorino (Linea Condivisa): “Liguria pioniera, mi auguro che nella prossima legislatura si riprenda la discussione”

Genova. Gianni Pastorino, Capogruppo di Linea Condivisa in Consiglio Regionale e Vicepresidente della Commissione II Salute, interviene sul delicato tema del fine vita alla luce delle recenti dichiarazioni della Santa Sede e del blocco del percorso legislativo in Liguria, dovuto alla fine anticipata della legislatura.

“La pubblicazione del vademecum ‘Piccolo Lessico del Fine Vita’ da parte della Pontificia Accademia per la Vita rappresenta una prima apertura nel dibattito sul fine vita. Tuttavia, c’è ancora molto da fare per arrivare a un vero avanzamento legislativo che possa rispondere alle esigenze dei cittadini e delle cittadine in un tema così delicato. Apprezzo l‘evoluzione nel riconoscimento dell‘importanza di evitare l‘accanimento terapeutico e nel valutare caso per caso la sospensione dei trattamenti sanitari, ma non dobbiamo fermarci qui – afferma Pastorino – La Liguria è stata l‘unica regione ad aver inquadrato il tema del fine vita in modo serio e strutturato. Purtroppo, la fine anticipata della legislatura ha bloccato l‘iter della nostra proposta di legge, ma è essenziale che in questo Paese si porti avanti una discussione seria su questo tema. Dobbiamo garantire ai cittadini e alle cittadine la possibilità di scegliere”.

» leggi tutto su www.genova24.it