Genoa, Gilardino: “Oggi partita vera. Gudmundsson? Spero si risolva in fretta. Voglio giocatori contenti di vestire la maglia del Genoa”

Genova. “È stata una partita vera, come ci aspettavamo. Ogni partita, qualsiasi partita a inizio stagione contro qualsiasi squadra sono partite difficili e noi nelle difficoltà dei primi dieci minuti ci siamo stati dentro, abbiamo lavorato, sofferto. Poi ci siamo messi a posto e io credo che abbiamo fatto una buonissima partita. Sono orgoglioso dei ragazzi per quello che hanno dato stasera, per l’impostazione della partita, per la determinazione, gli avevo chiesto equilibrio e ordine, gli avevo chiesto di creare i presupposti per poter andare a vincere la partita e così è stato, creando tante situazioni, tanti piazzati, tanti tiri in porta”. Alberto Gilardino commenta così la vittoria di misura contro la Reggiana in Coppa Italia grazie alla rete di Messias al 65′. “Potevamo anche avere un risultato più ampio − aggiunge il mister − normalmente abbiamo fatto qualche sbavatura all’interno della gara, ma andremo a correggere, andremo ad allenare per migliorarci sempre di più”.

Tanti giocatori oggi sono apparsi in buona forma rispetto all’anno scorso: Martin e Messias su tutti. “Martin sta molto bene rispetto alla scorsa stagione − dice Gilardino − aveva smaltito un’influenza e comunque arrivava in un campionato completamente diverso. Ha lavorato, si è costruito, l’abbiamo costruito e poi lui ha grandissime qualità tecniche e stasera le ha fatte vedere, ma deve farle vedere sempre perché è un giocatore di cui ci fidiamo, di cui la squadra si fida e stasera ha creato i presupposti per mettere tante palle dentro, per l’attacco porta. Junior ugualmente ha fatto una partita importante perché è riuscito a ritagliarsi lo spazio tra le linee, è riuscito a prendere palla anche sull’esterno, andare a puntare nell’uno contro uno, oltre alla bellissima azione sul gol”.

