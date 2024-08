Incidente tra un’auto e una bicicletta a Sesta Godano: bimbo trasportato in codice rosso al Gaslini

Incidente stradale nel pomeriggio in Via Caduti della libertà a Sesta Godano: il bilancio è di un bambino ferito. La dinamica è in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine e stando a quanto appreso a rimanere ferito seriamente è un dodicenne, soccorso immediatamente sul posto dalla Croce rossa di Sesta Godano e da Delta 3 del 118 da Brugnato. L’incidente ha coinvolto la bicicletta in sella alla quale c’era il minore e un’auto. Il ragazzino ha riportato un trauma cranico, la frattura del bacino e sospette altre lesioni. I soccorritori giunti in pochi minuti, lo hanno stabilizzato sul posto ma la situazione ha richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Drago e sul posto sono arrivati anche i Vigili del fuoco. Il 12enne è ripartito dalla piazzola con i parametri stabili per poi raggiungere il Gaslini di Genova in codice rosso.

L’articolo Bocca di Magra, Tellaro e Punta Bianca a Linea blu proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com