Nuovo ospedale, Guerrato stima l’ok al progetto esecutivo per metà settembre e l’inizio dei lavori entro ottobre

A seguito del quarto report di verifica da parte di Rina check, l’impresa Guerrato depositerà entro il 30 agosto la documentazione di riscontro alle ultime osservazioni con la speranza di veder approvato il progetto del nuovo ospedale del Felettino entro il 15 settembre e di dare avvio ai lavori entro il 30 settembre. A rendere noto il cronoprogramma dettagliato delle prossime settimane per la realizzazione di un’opera attesa da decenni è la società Felettino hospital service, interamente partecipata da Guerrato, azienda che ha vinto la gara d’appalto nel marzo del 2023.

“La verifica e la validazione del progetto costituiscono una fase fondamentale del processo di realizzazione dell’opera, coinvolgendo non soltanto la pubblica amministrazione, ma anche il progettista, il concessionario e, non da ultimo, il cittadino-utente. Come più volte precisato dalla dottrina e dall’Anac – sottolineano dalla Felettino hospice service – la verifica e la validazione dei livelli progettuali, dovendo accertare la completezza, la coerenza, l’appaltabilità, la durabilità, e la minimizzazione dei rischi di realizzazione dell’opera, costituiscono un momento complesso e fondamentale da cui dipende il successo dell’iniziativa edificatoria. Ci sia inoltre consentito di poter affermare che nel caso di specie, l’iter di validazione di tutti i livelli progettuali unitamente al procedimento autorizzativo edilizio, propedeutici all’avvio delle opere, si è svolto in un periodo che va dall’aggiudicazione della gara ad oggi e quindi per un tempo di circa 16 mesi, da noi ritenuto – anche alla luce di precedenti esperienze – assolutamente soddisfacente ed efficiente, attesa la complessità e l’importanza dell’opera stessa. Questo risultato, a nostro parere, è dovuto alla competenza, disponibilità ed attenzione di tutte le parti coinvolte, nello spirito del partenariato previsto dalla norma”.

La nota dell’azienda risponde alle critiche mosse a più riprese per il mancato rispetto delle tempistiche annunciate di volta in volta dalla politica locale e replica in particolare alle dichiarazioni rese ieri dal Manifesto per la sanità locale.

Guerrato evidenzia ancora che l’aggiudicazione della gara è avvenuta il 17 marzo 2023 e che “immediatamente dopo l’aggiudicazione, esperite tutte le formalità previste dalla legge, è stata indetta la conferenza dei servizi per il rilascio del titolo edilizio e, successivamente è stato avviato il procedimento di validazione del progetto definitivo mediante verifica da parte di Rina check”. In data 10 novembre 2023 a seguito della positiva verifica dell’organismo di controllo accreditato e, ad esito del procedimento di conferenza di servizi, la Asl 5 nella qualità di concedente ha approvato il progetto definitivo e il successivo 13 novembre 2023 è stato sottoscritto il contratto di concessione con la previsione di un termine di 96 giorni naturali e consecutivi per la consegna del progetto esecutivo. Nei termini convenzionali e di legge, (febbraio 2024) il concessionario ha depositato gli elaborati della progettazione esecutiva con conseguente ed immediato avvio della fase di verifica da parte dell’organismo di controllo accreditato, prodromica alla validazione, approvazione ed avvio dei lavori”.

Infine, riferisce ancora l’azienda, “la fase di verifica del progetto esecutivo particolarmente impegnativa sia in ragione della complessità del progetto (oltre 2.000 elaborati, 350.000 oggetti tridimensionali, 3,6 milioni di valori sulla modellistica progettuale) che dei fisiologici adeguamenti determinati dal processo di ingegnerizzazione, (proprio della fase esecutiva, che deve tenere conto con precisione assoluta dell’effettivo stato dei luoghi e di tutte le condizioni utili alla cantierabilità dell’opera) si è svolta attraverso numerosi incontri in contraddittorio e, con l’emissione di diversi report intermedi (4 report di verifica) da parte dell’organismo di controllo, con l’obiettivo di precisare, adeguare e migliorare il progetto esecutivo”.

