Genova. La squadra mobile di Genova ha arrestato undici giovani stranieri, di cui sette minorenni e quattro maggiorenni, ritenuti responsabili di una violenta rapina commessa la sera del 29 maggio.

La vittima e’ una ragazzo tunisino. L’aggressione è avvenuta intorno alle 22.40 di sera, in piazza Caricamento, nei pressi del capolinea del 13. Il gruppo di giovanissimi ha accerchiato, picchiato e rapinato il coetaneo per prendergli il cellulare e circa 200 euro in contanti.

