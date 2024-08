Pinqua e Marinella, Pd: “Amministrazione mostri più fermezza e coraggio con i privati”

“Marinella? Siamo di nuovo ai ricatti. L’Amministrazione Comunale ostaggio del privato desta grande preoccupazione. La presa di posizione di Marinella SpA in liquidazione rivolta all’Amministrazione Comunale, porta sconcerto e impensierisce anche l’opposizione”. Così il Partito Democratico di Sarzana in una nota: “La realizzazione di un intervento strategico come il PINQUA è davvero nelle mani di un soggetto privato che decide il buono e il cattivo tempo? Si parla di una diffida: faremo subito accesso agli atti per verificare se questo atto esiste o se si tratta di altro. L’Amministrazione Comunale, in particolare la Sindaca e il Vice Sindaco, devono intervenire pubblicamente con alcuni chiarimenti. Si scrive di procedure bloccate e rallentamenti: quali sono le cause che bloccano l’apertura di cantieri che sono stati annunciati pochi mesi fa con grande enfasi e tanto di passerelle istituzionali? Ricordiamo per esempio la visita dell’assessore Scajola lo scorso fine marzo. La consegna dei lavori era già stata messa nero su bianco, come cosa fatta, all’inizio dell’anno. Ma non si è mosso niente e oggi il privato parla di paralisi. Già nei giorni in cui il PINQUA e il progetto di rigenerazione urbana a esso collegato venivano discussi e approvati dal consiglio comunale, l’opposizione denunciava la subalternità eccessiva della Giunta nei confronti del proprietario privato delle aree. Ci vengono in mente le estenuanti e rocambolesche trattative condotte personalmente dal sindaco e dall’allora presidente del consiglio comunale Rampi (oggi assessore all’urbanistica non solo di fatto ma anche sulla carta), il tira e molla sulla firma degli accordi, la debolezza con cui la parte pubblica accettava di assecondare in tutto gli interessi particolari. Il risultato di questa ‘commedia all’italiana’? Il Comune è costretto a subire le intemperanze e i cambi di valutazione del privato, senza poter uscire da un negoziato senza fine e non alla pari. Ci hanno accusato di essere il partito del ‘no’ – conclude il Pd – ma siamo sempre stati solo il partito del ‘meglio’: sono sotto gli occhi di tutti le conseguenze di una politica che non accetta la critica, il confronto e denigra sistematicamente il contributo delle opposizioni. Ci auguriamo che l’Amministrazione, facendo anche autocritica, voglia dimostrare più fermezza e coraggio nel rapporto con gli interlocutori privati.”

L’articolo Pinqua e Marinella, Pd: “Amministrazione mostri più fermezza e coraggio con i privati” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com