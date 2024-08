Presidenza del Parco delle Cinque Terre, si andrà verso la nomina di un commissario: i nomi in ballo

Tra poche ore scadranno i cinque anni di durata dell’incarico di Donatella Bianchi da presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre. Era infatti il 9 agosto del 2019 quando l’allora ministro dell’Ambiente Sergio Costa firmò il decreto di nomina d’intesa con l’ex presidente della Regione Giovanni Toti. La nomina del successore di Bianchi, però, non sarà immediata, visto che al momento la Liguria non ha un presidente e che si dovrà attendere l’esito delle elezioni attualmente fissate per la fine di ottobre. L’ipotesi più probabile, quasi una certezza, è che si andrà presto verso la nomina di un commissario che traghetterà il Parco sino al momento in cui i liguri avranno scelto il nuovo presidente, colui o colei che interloquirà con il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica dell’Italia Gilberto Picchetto Frattin per individuale il prossimo numero uno di Via Discovolo.

