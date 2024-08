Prima categoria: Luis Enrique Lopez Cordova nelle fila del Romito Magra

Dopo anni di gol tra Massa e Lunigiana, il “diamante cubano” Luis Enrique Lopez Cordova si trasferisce nella provincia spezzina. Il gran colpo è del Romito Magra, società neopromossa in Prima Categoria nel Comune di Arcola, che ingaggia il bravo attaccante classe 1991, capace di garantire la doppia cifra e grande apporto al reparto offensivo. Un importante acquisto per la squadra del presidente Barboni e mister Bonati, decisa a recitare un ruolo importante in questa stagione.

Queste le parole del DS Leonardi – abbiamo trovato il nostro riferimento offensivo, un ragazzo di grande fisicità ma capace di stupire con i suoi colpi, con oltre 100 reti nelle ultime stagioni tra prima e seconda categoria toscana si candida ad essere protagonista in questo campionato.

Appuntamento al 19 agosto per l’inizio della preparazione, senza dimenticare la festa del 28 e 29 agosto nel piazzale della chiesa a Romito per ricordare il vicepresidente Bertagna scomparso dopo aver lottato contro la SLA, il ricavato della prima serata sarà devoluto ad AISLA.

L’articolo Pinqua e Marinella, Pd: “Amministrazione mostri più fermezza e coraggio con i privati” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com