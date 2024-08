Quaranta persone sulla Via dell’Amore con Aidea

“Anziani: Ben-essere in Liguria”, è il progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con Regione Liguria, a cura delle associazioni del territorio e destinato soprattutto ad anziani che hanno voglia di vivere momenti di socialità e di benessere. Si tratta di un macro progetto che investe tutta la Liguria e che contribuisce non solo ad accrescere il legame tra le associazioni ma, anche e soprattutto, a dare attenzione a persone la cui fascia d’età, over 60, è in percentuale elevata nella provincia della Spezia. Aidea La Spezia Solidarietà e Aidea La Spezia APS hanno partecipato con corsi gratuiti e attività gratuite. In occasione dell’apertura della via dell’Amore, usufruendo della gratuità per l’ingresso, il 7 agosto al mattino presto, 40 persone residenti nel comune spezzino hanno effettuato una bella camminata accompagnati dai volontari delle due associazioni. Domenica 25 agosto altro appuntamento alla Sagra degli orti a Pignone.

