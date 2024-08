Scoppia un tubo dell’acqua a Di Negro: strade allagate e traffico in tilt

Genova. Ancora un tubo che scoppia in questa lunga estate di guasti per la rete idrica genovese. A finire letteralmente sott’acqua questa volta è la zona di Di Negro, con una conduttura di grosse dimensioni che è saltata, riversando migliaia di litri d’acqua sulle strade.

Al momento, secondo quanto comunica la polizia locale, sono chiude al traffico Piazza San Teodoro e il sottopasso che conduce a via Lazzaro Gagliardo e via Asilo Garbarino. La circolazione veicolare della zona, quindi, e andata in tilt.

