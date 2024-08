Turismo, i lavoratori: “Meritiamo un contratto dignitoso”: a Brignole lo sciopero e il presidio

Genova. Si è svolto questa mattina davanti allo Starhotels President in Corte Lambruschini a Genova il presidio per lo sciopero del comparto del turismo proclamato a livello nazionale da Filcams Fisascat Uiltucs per il rinnovo del CCNL e per la riapertura delle trattative con Federturismo-Aica.

Dopo due anni di trattative iniziate nel maggio 2023, la rottura del novembre scorso e lo sciopero di dicembre 2023, il negoziato con Aica Federturismo-Confindustria (che comprende le aziende Alpitour, Accor, Ac Hotels Marriot, Bcd Travel, Cwt, Hilton, Marriot, Bluvacanze, Cisalpinatours, Clubmed, Nh Hotels e Starhotels) per il rinnovo del contratto nazionale dell’Industria Turistica s’interrompe ancora una volta per le posizioni irrispettose e irresponsabili delle parti datoriali, che continuano ad accanirsi contro le lavoratrici e i lavoratori del settore.

