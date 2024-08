Alla scoperta del museo etnografico Podenzana: visite guidate anche in inglese e in autunno partono le conferenze

In occasione della mostra “En garde! Manifatture artistiche, materiali preziosi e ritualità tradizionali nelle antiche armi del museo civico”, il Museo Civico Etnografico “Giovanni Podenzana” offre alla cittadinanza e ai turisti un denso calendario di eventi collaterali da agosto a dicembre che spaziano dalle visite guidate in italiano e inglese, ai laboratori didattici per bambini in italiano, inglese e francese e includendo anche conferenze a tema. Quattordici eterogenei appuntamenti per far vivere la mostra attualmente in corso a tutto tondo ed invitare a riscoprire anche le Collezioni Civiche del Museo in perfetto dialogo con l’esposizione.

Visite guidate in italiano e in inglese

