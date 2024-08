Concorso Castelli di Sabbia 42esima edizione: sulla spiaggia di Alassio vincono le emozioni

Alassio. I Giochi Olimpici che in un assolato pomeriggio di agosto hanno reso Parigi vicina come non mai ad Alassio, le adorabili tartarughe Caretta Caretta che hanno scelto la sua spiaggia per nidificare e accorati messaggi di pace: sono questi i soggetti più scelti dai bambini-castellani, all’incirca 350, che giovedì 8 agosto hanno partecipato alla 42esima edizione del Concorso Castelli di Sabbia di Alassio.

Ma dalla fantasia dei partecipanti sono scaturite anche, tra le altre, opere con i vari simboli legati alla città e un omaggio al Maestro Mario Berrino con la scultura raffigurante la sua iconica Cinquecento. Il tradizionale castello con torri e fossati? Presente in un unico e splendido esemplare, opera di una simpatica famiglia proveniente dall’Austria.

