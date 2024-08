Dalle elementari alle superiori, a Cassego un’estate con seicento ragazzi e ragazze

Cassego è sempre Cassego, e anche gli anni difficili della pandemia – con i campi estivi sospesi e i programmi del tutto rivoluzionati – sono andati ormai in archivio. Così anche quest’anno la casa estiva della diocesi in alta Val di Vara, centro pastorale “San Pio X”, ha ospitato nei due mesi scorsi oltre seicento tra ragazzi e ragazze di tutta la diocesi. I campi estivi della pastorale giovanile restano dunque un punto di riferimento importante, che meriterebbe forse un’analisi anche di carattere sociologico.

Cassego è anzitutto un legame tra le generazioni. Tra i ragazzi e le ragazze di quest’anno molti erano figli dei giovani di un tempo: i campi estivi, come è noto, hanno avuto inizio nei primi anni Settanta, quindi oltre mezzo secolo or sono. Questo legame tra le generazioni è dunque un fatto concreto e potremmo dire plastico, in qualche modo contro corrente.

