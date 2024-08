Favale: centauro perde il controllo; gravissimo con Drago al San Martino

Gravissimo incidente lungo la provinciale 23 della Scoglina in Fontanabuona. Un motociclista, in località Castello di Favale, all’altezza del ponte, ha perso il controllo del mezzo finito contro il guardrail. L’uomo alla guida è stato sbalzato dalla sella ed è finito nelle fasce sottostanti dopo un volo di oltre dieci metri. Sul posto sono intervenuti il medico del 118 ed i militi della Croce Rossa di Cicagna. I vigili del fuoco di Chiavari hanno recuperato il ferito adagiandolo su una barella, portandolo a bordo strada. Politraumatizzato, è stato rianimato, stabilizzato e trasportato in codice rosso alla piazzola di Monleone dove era in attesa l’elicottero Drago che lo ha trasferito al pronto soccorso del San Martino. I carabinieri di Cicagna hanno ricostruito la dinamica dell’incidente in cui non sono stati coinvolti altri veicoli; sulle cause l’ipotesi di un malore. Il traffico sulla provinciale ha subito rallentamenti.

