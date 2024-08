Felettino, Ugolini: “Rinuncia al taglio del nastro, la solita fuffa del centrodestra”

“Dopo quasi due legislature di promesse disattese, quelli del “fare” giurano che questa è la volta buona per l’ospedale Felettino di La Spezia. Non ce ne voglia il fedelissimo assessore dell’ex presidente, ma fatichiamo a credere che l’avvio dei lavori sia effettivamente dietro l’angolo, dopo che per anni ci siamo sorbiti un’infinità di promesse vane e ridicole giustificazioni. La prova provata che anche questa volta la Giunta sta scodellando la solita fuffa, è l’annuncio della millantata rinuncia ai tagli di nastro e ai lustrini. Forse perché a ben vedere le proverbiali prime pietre posate per il nuovo Felettino quasi quasi basterebbero a costruirlo tutto, da terra a tetto. E dunque sì, caro Giampedrone: l’annuncio è una chiara manovra elettorale e siamo pronti a scommettere che venderete la pelle al diavolo pur di portare in loco qualche ruspa, al mero scopo di confondere ancora una volta gli spezzini con le vostre balle spaziali”. Lo dichiara il consigliere regionale del M5S Paolo Ugolini.

