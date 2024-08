Il consolidamento del promontorio anticiclonico garantisce cielo in prevalenza sereno a parte qualche sottile velatura in transito tra pomeriggio e sera e qualche nube cumuliforme su Alpi Liguri e Appennino di Levante, dove non si escludono brevi e isolati rovesci di calore nelle ore centrali e pomeridiane: così la previsione di Arpal.

VENTI: in prevalenza deboli a regime di brezza con qualche rinforzo settentrionale al mattino sul Savonese e dai quadranti occidentali al pomeriggio

» leggi tutto su www.levantenews.it