Il 1944, l’anno dei preti coraggiosi che si opposero ai nazifascisti

Sono già passati ottant’anni dal 1944 e il numero dei testimoni di allora ancora viventi si è molto ridotto. Ma non viene meno, in diocesi e in provincia, il ricordo affettuoso dei tanti preti che, in quell’anno terribile, furono oggetto di persecuzioni, di torture, di deportazioni per la sola colpa di essere rimasti con coraggio dalla parte della loro gente e di non aver ceduto ai ricatti.

L’episodio più grave fu il “martirio eroico” (così lo definì il vescovo di allora Giuseppe Stella nelle sue memorie) di don Emanuele Toso, il parroco di Lavaggiorosso fucilato davanti alla sua chiesa dai militari della repubblica fascista. Il 12 agosto ricorrono gli ottant’anni di quel tragico evento, e alle 10, a Lavaggiorosso – ideale “luogo della memoria” – salirà il vescovo Luigi Ernesto Palletti per celebrare la Messa. Seguiranno, nel piazzale della chiesa, il ricordo di quel tragico evento e, infine, la visita alla tomba, nel piccolo cimitero che sovrasta la frazione montana del comune di Levanto.

