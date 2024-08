Levanto legge: alla biblioteca Vinzoni la presentazione di “Giallo come il golfo”

Terzo appuntamento, martedì 13 agosto, alle ore 21.15, alla Loggia medievale di piazza del popolo, con “Levanto legge”, la rassegna letteraria organizzata dal Comune di Levanto e dalla biblioteca civica “Vinzoni”.

In programma la presentazione di “Giallo come il golfo. Da Tellaro a Portovenere: dodici racconti gialli per dodici mesi” (edizioni Gammarò), una miscellanea di testi “noir” di dodici autori spezzini: Simona Albano, Massimo Ansaldo, Marco Della Croce, Alessandro Ebuli, Raffaella Ferrari, Patrizia Fiaschi, Maria Grazia Innocenti, Vanessa Isoppo, Beppe Mecconi, Corrado Pelagotti, Susanna Raule e Marco Ursano.

Il volume, a cura di Beppe Mecconi e con un’introduzione dello scrittore spezzino Marco Buticchi, è pubblicato dall’editore “Gammarò” di Sestri Levante.

Nella serata levantese dialogherà con alcuni degli autori dei racconti la bibliotecaria Rossella Trevisan, della cooperativa “Effatà”, che gestisce la biblioteca civica “Vinzoni”

