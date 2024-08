Medaglia d’oro per Francesca Torri e Greta Spissu nel canottaggio under 19

Francesca Torri e Greta Spissu della società sportiva Velocior 1883 sono medaglia d’oro ai campionati europei di canottaggio under 19 in svolgimento in Repubblica Ceca. Insieme alle colleghe (SC Pontedera), Vittoria Caterina Card (SC Firenze) e al timoniere Roy Rabah (SC Firenze) hanno tagliato il traguardo per prime nel quattro con femminile staccando Gran Bretagna e Francia.



Una gioia immensa per Greta, Francesca ed i due allenatori Nicolò Marcellini e Yuri Dalla Valle, presenti a Racice in qualità di tecnici federali. E una grande gioia per la Velocior 1883 che dopo più di vent’anni torna a calcare un podio internazionale. La Coupe de la Jeunesse per i giovani under 19 azzurri rappresenta da sempre una chance di crescita, oltre che di gareggiare in campi di regata spesso teatro di importanti gare internazionali. Agli ultimi esempi di rilievo, come il Bosbaan ad Amsterdam (Olanda) lo scorso anno e il bacino di Linz (Austria) nel 2021 – quest’ultimo campo di regata dei Mondiali di qualificazione olimpica e Paralimpica per Tokyo 2020 nel 2019 – si è aggiunta quest’anno Racice. Il bacino remiero in Repubblica Ceca infatti, in questo quadriennio che sta ormai volgendo a conclusione, ha ospitato nel 2021 i mondiali under 23, mentre l’anno successivo, nel 2022, addirittura i mondiali assoluti.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com